Conférence au fil de l’eau : le Grand Parc Canal Samedi 14 octobre, 15h30 Port de la Daurade Gratuit. Sur inscription.

Embarquez à bord de la péniche « le Capitole » afin d’assister à une conférence à double voix entre Jacqueline Osty, paysagiste en charge du projet Grand Parc Canal pour Toulouse Métropole et Pierre-Luc Morel, président de la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées. L’occasion d’en apprendre plus sur l’architecture qui borde les canaux de Toulouse et de comprendre les enjeux pour le futur grand parc urbain. Une occasion unique d’envisager la mutation d’une partie de notre ville et de vous laisser emporter au fil de l’eau par la poésie des lieux.

Organisé par l’Espace Patrimoine en partenariat avec Osty et associés paysage urbanisme, la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées et les Bateaux Toulousains.

Port de la Daurade Port de la Daurade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Le port de la Daurade, souvent affilié à la place de la Daurade, est un port fluvial sur la rive droite de la Garonne à Toulouse. Aujourd'hui partent de ce port des bateaux de promenade sur la Garonne et le canal du Midi.

Dans le cadre du réaménagement du centre-ville de Toulouse, l’architecte catalan Joan Busquets a mis fin au stationnement sauvage pour donner une nouvelle image à la place en pavant celle-ci. Le port devait lui aussi être réaménagé mais les discussions avec l’association de quartier ont retardé cette partie du projet à plus tard.

©Mairie de Toulouse