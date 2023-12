Les coulisses de la criée – Visite matinale Port de la Cotinière Saint-Pierre-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Pierre-d'Oléron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 05:00:00

fin : 2023-12-20 07:00:00 Découvrez les coulisses de la criée de la Cotinière ! A l’heure de la criée matinale, accompagnés d’un guide de l’office de tourisme, vous aurez accès aux salles de réception, tri et vente !

Une immersion au cœur du 1er port pêche de Charente-Maritime !.

Port de la Cotinière la cotinière

Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

