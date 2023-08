Convergence Port de la Binette Bou Catégories d’Évènement: Bou

Loiret Convergence Port de la Binette Bou, 10 septembre 2023, Bou. Convergence Dimanche 10 septembre, 09h00 Port de la Binette Entrée sur le site et parking gratuits Convergence des mariniers, en escale à Bou, vers le Festival de Loire. Fête organisée par « Voile de Bou » dans le cadre des festivités soutenues par « Le Loiret au Fil de l’Eau« . Les mariniers de Voile de Bou vous invitent à partager un moment festif dans leur port d’attache de la Binette.

Balades en fûtreaux (toute la journée)

Pédalos (toute la journée)

Expo et démonstration d’ ULM(s) par l’ULM Club Orléans Mardié (toute la journée)

Expo véhicules et cycles anciens (toute la journée)

Découverte nature avec guide expert sur les bords de Loire (départ à 9h)

Ferme d’animation « Les Tromignons » (toute la journée)

Marché de producteurs locaux (toute la journée)

Animations musicales: MayBe (Folk song) à 14h30

(Folk song) à 14h30 Déambulation de l’Harmonie Emergence à 16h30 Restauration / buvette Port de la Binette Rue de la Binette 45430 BOU Bou 45430 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T23:59:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T09:00:00+02:00 – 2023-09-10T23:59:00+02:00

