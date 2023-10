Lille 3000 s’invite au fil de l’eau !!! Au Port de La Bassée port de la Bassée La Bassée, 7 juillet 2019, La Bassée.

La ville de La Bassée et son Union Commerciale organisent pour la seconde année, La Bassée au fil de l’eau du 5 au 14 juillet. Au programme croisières,canöe, pédalo, jeux intervillages, concert chaque soir, restauration et des tonnes d’activités pour les enfants. Cette année lille 3000 nous fait l’honneur de s’inviter sur notre port, pour une journée magique aux rythmes « latino ». Placé sous le signe du mexique venez vous depayser et danser à La Bassée le 7 juillet 2019

