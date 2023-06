Chant, rock, percussions et musique latino à Penmarc’h Port de Kérity, Penmarc’h Penmarc’h Penmarc'h Catégories d’Évènement: Finistère

Chant, rock, percussions et musique latino à Penmarc'h
Mercredi 21 juin, 17h00
Port de Kérity, Penmarc'h
Venez fêter la musique avec une programmation variée qui donne envie de danser !

17h00 : choeur enfants « Les p’tits gravelots » et concert de piano (dans l’église Ste Thumette)

18h00 : Les Piaffes, chorale polyphonique

18h30 : Les tambours d’Eckmühl, batucada

19h00 : Jack et les anémones, groupe vocal variété pop

20h00 : Wildway, folk-rock

21h00 : Barrica Pirata, latino festive

Buvette et kouign sur place

2023-06-21T17:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

