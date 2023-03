VOGU’À TOUL – BALADE GOURMANDE PÉDESTRE ET NAUTIQUE Port de France Toul MT TERRES TOULOISES Toul Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

VOGU'À TOUL – BALADE GOURMANDE PÉDESTRE ET NAUTIQUE Port de France, 30 avril 2023, Toul 162 Avenue Victor Hugo Port de France Toul Meurthe-et-Moselle

2023-04-30 09:00:00 09:00:00 – 2023-04-30 18:00:00 18:00:00

Meurthe-et-Moselle Toul . Randonnée nautique et gourmande avec passage d’écluses, repas servi au fil du parcours. Manifestations adaptée handisport et sport santé. Tous les détails et le parcours sur altck.org +33 6 73 02 04 48 http://altck.org/ altck

dernière mise à jour : 2023-03-24 par MT TERRES TOULOISES

