La table Panzani Mercredi 25 octobre, 11h00 Port de Debilly, 75016 Paris

À l’occasion de la Journée Mondiale des Pâtes, Panzani, la marque française leader des pâtes et des sauces, exprime son engagement en faveur d’une alimentation savoureuse et accessible à tous en proposant une expérience gratuite inédite : La Table Panzani !

Au menu : 4 horaires de départ au choix pour une croisière le long des plus beaux monuments parisiens, tout en dégustant l’une des 3 recettes de pâtes traditionnelles revisitées par le Chef Bastien de Changy autour d’une table de 100 convives par croisière, les places sont limitées aux premiers inscrits.

Les places sont limitées, alors dépêchez-vous de réserver votre créneau !

Port de Debilly, 75016 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T11:00:00+02:00 – 2023-10-25T19:30:00+02:00

