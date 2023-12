Promenades en mer Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Pléneuf-Val-André Promenades en mer Port de Dahouët Pléneuf-Val-André, 31 juillet 2024, Pléneuf-Val-André. Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-31 13:45:00

fin : 2024-07-31 19:00:00 . L’association A3PVA vous propose une promenade en mer au départ du port de Dahouët.

tour de 30 minutes minimum.

Ouvert à tous, réservation conseillée. .

Port de Dahouët Quai des Terre-Neuvas

Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-12-01 par Pléneuf-Val-André Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Pléneuf-Val-André Autres Code postal 22370 Lieu Port de Dahouët Adresse Port de Dahouët Quai des Terre-Neuvas Ville Pléneuf-Val-André Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Latitude 48.57824 Longitude -2.56568 latitude longitude 48.57824;-2.56568

Port de Dahouët Pléneuf-Val-André Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleneuf-val-andre/