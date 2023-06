Navigation en baie de Granville avec le Marité Port de Commerce Granville, 26 avril 2023, Granville.

Granville,Manche

Au départ de Granville, nous vous invitons à naviguer au rythme des manœuvres et de la marée. Vous découvrirez la vie à bord et l’histoire du dernier terre-neuvier français dans les eaux mythiques de la grande baie du Mont Saint Michel. Plus qu’une simple navigation à la voile, un véritable voyage dépaysant et convivial !

Quelques heures pour vous faire goûter à la navigation à l’ancienne à quelques encablures de la pointe du Roc. Pas de destination particulière, nous naviguerons au gré du vent. Idéal pour découvrir de nouvelles sensations et pour admirer, depuis le pont, le splendide gréement.

Le Marité et son équipage vous proposent de goûter à la navigation à la voile en baie de Granville. Idéal pour découvrir de nouvelles sensations, pour admirer, depuis le pont, le splendide gréement. Votre participation à la manœuvre est la bienvenue.

Durée : 3h.

Dans la limite des places disponibles et sous réserve météo.

Programme des sorties :

https://lemarite.com/.

Vendredi 2023-04-26 à ; fin : 2023-10-08 . .

Port de Commerce

Granville 50400 Manche Normandie



Departing from Granville, we invite you to sail to the rhythm of the maneuvers and the tide. You will discover the life on board and the history of the last French terre-neuvier in the mythical waters of the Mont Saint Michel bay. More than just a simple sailing trip, a real and friendly trip!

A few hours to give you a taste of the old-fashioned way of sailing, just a short distance from the Pointe du Roc. No particular destination, we will sail according to the wind. Ideal to discover new sensations and to admire, from the deck, the splendid rigging.

The Marité and its crew offer you a taste of sailing in the Bay of Granville. Ideal to discover new sensations and to admire, from the deck, the splendid rigging. Your participation in the maneuver is welcome.

Duration: 3 hours.

Subject to availability and weather conditions.

Outings program :

Con salida de Granville, le invitamos a navegar al ritmo de las maniobras y la marea. Descubrirá la vida a bordo y la historia del último Terranova francés en las míticas aguas de la bahía del Mont Saint Michel. Más que un simple paseo en velero, ¡un verdadero viaje de descubrimiento y convivencia!

Unas horas para saborear la navegación a la antigua, a dos pasos de la Pointe du Roc. Sin destino concreto, navegaremos en función del viento. Ideal para descubrir nuevas sensaciones y admirar, desde cubierta, el espléndido aparejo.

El Marité y su tripulación le ofrecen una experiencia de navegación en la bahía de Granville. Ideal para descubrir nuevas sensaciones y admirar, desde cubierta, el espléndido aparejo. Su participación en la maniobra es bienvenida.

Duración: 3 horas.

Sujeto a disponibilidad y condiciones meteorológicas.

Programa de salidas :

Von Granville aus laden wir Sie ein, im Rhythmus der Manöver und der Gezeiten zu segeln. Sie werden das Leben an Bord und die Geschichte des letzten französischen Neufundschiffs in den mythischen Gewässern der großen Bucht des Mont Saint Michel kennenlernen. Mehr als nur eine einfache Segelreise, eine echte Reise in die Ferne und ein geselliges Beisammensein!

Ein paar Stunden, um Ihnen die altmodische Art des Segelns nahe der Pointe du Roc näher zu bringen. Es gibt kein bestimmtes Ziel, wir segeln einfach mit dem Wind. Ideal, um neue Eindrücke zu entdecken und vom Deck aus die prächtige Takelage zu bewundern.

Die Marité und ihre Crew bieten Ihnen die Möglichkeit, das Segeln in der Bucht von Granville auszuprobieren. Ideal, um neue Eindrücke zu gewinnen und vom Deck aus die prächtige Takelage zu bewundern. Ihre Teilnahme an den Manövern ist willkommen.

Dauer: 3 Stunden.

Im Rahmen der verfügbaren Plätze und vorbehaltlich des Wetters.

Programm der Ausflüge :

