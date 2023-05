La Guinguette du Port Port de Châteauneuf, 19 août 2023, Chateauneuf-sur-loire.

Pour flâner, danser, se restaurer et partager une ambiance conviviale, un programme riche attend chaque jour les Castelneuviens et Loirétains : visites ligériennes, les Mariniers de Loire, jeux de société et d’estaminet, langue des signes, artisan local, concours de dessins – La buvette du Minivane proposera sa bière locale et sa limonade circuit court, kirs et softs – Autour du Bocal sera la cantine de la guinguette et proposera des plats délicieux tous les soirs. Des food-trucks différents chaque soir l’accompagneront pour une diversité de plats.

Port de Châteauneuf Port de Châteauneuf, Chateauneuf-sur-loire

2023-08-19T15:00:00+02:00 – 2023-08-19T22:30:00+02:00

2023-08-26T15:00:00+02:00 – 2023-08-26T22:30:00+02:00

