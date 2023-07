Feu d’artifice du 14 juillet Port de Cassis Cassis, 14 juillet 2021, Cassis.

Cassis,Bouches-du-Rhône

La réputation des feux d’artifice de Cassis n’est plus à faire tant par leur qualité pyrotechnique que par le choix des thèmes musicaux !.

2021-07-14 fin : 2021-07-14 . .

Port de Cassis

Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Cassis fireworks are renowned for their pyrotechnic quality and choice of musical themes!

Los fuegos artificiales de Cassis son famosos por su calidad pirotécnica y la elección de sus temas musicales

Die Feuerwerke von Cassis genießen einen hervorragenden Ruf, sowohl wegen ihrer pyrotechnischen Qualität als auch wegen der Auswahl der musikalischen Themen!

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Cassis