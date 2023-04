Marche en boucle Carro-Carro Port de Carro, 1 octobre 2023, Martigues.

Une marche en boucle de 10km au départ du Port de Carro. L’occasion de découvrir la richesse du patrimoine de ce port de pêche typique.. Sportifs

2023-10-01 à 10:00:00 ; fin : 2023-10-01 . EUR.

Port de Carro Quai Vérandy

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A 10km loop walk from Port de Carro. The opportunity to discover the rich heritage of this typical fishing port.

Un circuito a pie de 10 km desde Port de Carro. La oportunidad de descubrir el rico patrimonio de este típico puerto pesquero.

Ein 10 km langer Rundwanderweg von Port de Carro. Die Gelegenheit, das reiche Erbe dieses typischen Fischerhafens zu entdecken.

Mise à jour le 2023-01-18 par Office de Tourisme de Martigues