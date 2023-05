Visite de l’entreprise « Maritima » 22 Cours Landrivon, 22 septembre 2023, Port-de-Bouc.

Présentation de son fonctionnement et possibilité de visiter un avitailleur, en fonction de l’activité de l’entreprise..

2023-09-22 à 10:00:00 ; fin : 2023-09-22 . .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation of its operation and possibility to visit a tanker, depending on the company’s activity.

Presentación de su funcionamiento y posibilidad de visitar un petrolero, en función de la actividad de la empresa.

Vorstellung der Funktionsweise und Möglichkeit zum Besuch eines Tanklagers, je nach Aktivität des Unternehmens.

