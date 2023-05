Visite de l’entreprise « Méditerranéenne de Services Maritimes » (MSM) 22 Cours Landrivon, 21 septembre 2023, Port-de-Bouc.

Présentation de l’entreprise spécialisée dans les services maritimes. Détails sur son fonctionnement, ses services et ses équipements..

2023-09-21 à 10:30:00 ; fin : 2023-09-21 . .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation of the company specialized in maritime services. Details on its operation, its services and its equipment.

Presentación de la empresa especializada en servicios marítimos. Detalles de su funcionamiento, servicios y equipos.

Vorstellung des Unternehmens, das auf maritime Dienstleistungen spezialisiert ist. Details zu seiner Arbeitsweise, seinen Dienstleistungen und seiner Ausstattung.

