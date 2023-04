Parade Port de Boucaine 22 Cours Landrivon Port-de-Bouc Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Port-de-Bouc

Parade Port de Boucaine 22 Cours Landrivon, 16 septembre 2023, Port-de-Bouc. Rassemblement nautique des plaisanciers et professionnels de la mer (Lamanage, pilotage …)..

2023-09-16 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-16 18:00:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Nautical gathering of boaters and professionals of the sea (Lamanage, piloting …). Encuentro náutico de navegantes y profesionales del mar (Fondeo, pilotaje…). Nautische Versammlung von Seglern und Meeresfachleuten (Lamanage, Lotsen …). Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de Port de Bouc

