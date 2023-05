Visite du Foyer des Amis des Marins 22 Cours Landrivon, 13 septembre 2023, Port-de-Bouc.

Présentation du fonctionnement de l’association des Amis des Marins et rencontre avec les marins du monde entier..

2023-09-13 à 18:00:00 ; fin : 2023-09-13 19:00:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation of the functioning of the association of the Friends of the Seamen and meeting with the seafarers of the whole world.

Presentación del funcionamiento de la asociación Amigos de los Marinos y encuentro con marinos de todo el mundo.

Vorstellung der Arbeitsweise des Vereins « Freunde der Seeleute » und Treffen mit Seeleuten aus aller Welt.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme de Port de Bouc