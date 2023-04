Rétro-Bouc 22 Cours Landrivon, 2 septembre 2023, Port-de-Bouc.

Le samedi 2 Septembre 2023, l’Office de Tourisme de Port-de-Bouc organise sa journée vintage baptisée « Rétro Bouc » qui se déroulera sur le Cours Landrivon de 9h00 à 18h00..

2023-09-02 à 09:00:00 ; fin : 2023-09-02 18:00:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On Saturday, September 2, 2023, the Tourist Office of Port-de-Bouc organizes its vintage day called « Rétro Bouc » which will take place on the Cours Landrivon from 9:00 am to 6:00 pm.

El sábado 2 de septiembre de 2023, la Oficina de Turismo de Port-de-Bouc organiza su jornada vintage denominada « Rétro Bouc », que tendrá lugar en el Cours Landrivon de 9:00 a 18:00 horas.

Am Samstag, den 2. September 2023, veranstaltet das Fremdenverkehrsamt von Port-de-Bouc seinen Vintage-Tag mit dem Namen « Rétro Bouc », der auf dem Cours Landrivon von 9.00 bis 18.00 Uhr stattfindet.

Mise à jour le 2023-04-05 par Office de Tourisme de Port de Bouc