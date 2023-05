Visite du Port de Plaisance « Renaissance » 22 Cours Landrivon, 23 août 2023, Port-de-Bouc.

Les métiers spécialisés dans la plaisance seront présentés et permettront de découvrir cet univers nautique..

2023-08-23 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-23 15:30:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The jobs specialized in the yachting industry will be presented and will allow to discover this nautical universe.

Se presentarán las profesiones especializadas en la náutica de recreo, que permitirán a los visitantes descubrir este universo náutico.

Die auf die Freizeitschifffahrt spezialisierten Berufe werden vorgestellt und bieten die Möglichkeit, diese nautische Welt zu entdecken.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme de Port de Bouc