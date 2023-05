Visite du Chantier Naval de Provence 22 Cours Landrivon, 17 août 2023, Port-de-Bouc.

Présentation de cette nouvelle activité à Port de Bouc, qui nous rappelle le lien de la ville avec la réparation et la construction navale..

2023-08-17 à 09:30:00 ; fin : 2023-08-17 10:30:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Presentation of this new activity in Port de Bouc, which reminds us of the city’s link with ship repair and construction.

Presentación de esta nueva actividad en Port de Bouc, que recuerda el vínculo de la ciudad con la reparación y la construcción naval.

Vorstellung dieser neuen Aktivität in Port de Bouc, die uns an die Verbindung der Stadt mit der Schiffsreparatur und dem Schiffsbau erinnert.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de Tourisme de Port de Bouc