Visite de la Station de Pilotage 22 Cours Landrivon, 19 juillet 2023, Port-de-Bouc.

Présentation générale du fonctionnement du Service du Pilotage, au statut particulier de Syndicat Professionnel, suivie de la visite de la Vigie et d’une pilotine (bateau rapide utilisé pour transporter les pilotes à bord des navires)..

2023-07-19 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-19 11:00:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



General presentation of the functioning of the Pilotage Service, with the particular status of Professional Union, followed by the visit of the Vigie and a pilot house (fast boat used to transport pilots on board ships).

Presentación general del funcionamiento del Servicio de Practicaje, con el estatuto particular de Unión Profesional, seguida de una visita del Vigía y de una casa piloto (embarcación rápida utilizada para el transporte de los prácticos a bordo de los buques).

Allgemeine Vorstellung der Arbeitsweise des Lotsendienstes mit dem besonderen Status einer Berufsgewerkschaft, gefolgt von der Besichtigung der Vigie und einer Pilotine (Schnellboot, mit dem Lotsen an Bord von Schiffen befördert werden).

