Proxénétisme et grand banditisme au XVe siècle

Autopsie d’un procès sous le roi René.

Conference

Pimping and big banditry in the 15th century

Autopsy of a trial under King René

Proxenetismo y crimen organizado en el siglo XV

Autopsia de un proceso bajo el rey René Konferenz

Zuhälterei und organisierte Kriminalität im 15

Konferenz

Zuhälterei und organisierte Kriminalität im 15

Autopsie eines Prozesses unter König René

