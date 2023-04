Calanques de Cassis 22 Cours Landrivon, 16 juillet 2023, Port-de-Bouc.

Embarquement à l’Estaque pour une découverte du Vieux Port de Marseille, vue sur le Mucem, les forts St Jean et St Nicolas, Notre Dame de la Garde, et le marché aux poissons… la visite se poursuit en direction des Calanques de Marseille et de Cassis..

2023-07-16 à 13:00:00 ; fin : 2023-07-16 18:30:00. .

22 Cours Landrivon Office de Tourisme de Port de Bouc

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Boarding at l’Estaque for a discovery of the Old Port of Marseille, view on the Mucem, the forts St Jean and St Nicolas, Notre Dame de la Garde, and the fish market… the visit continues in direction of the Calanques of Marseille and Cassis.

Embarque en l’Estaque para descubrir el Puerto Viejo de Marsella, vista sobre el Mucem, los fuertes St Jean y St Nicolas, Notre Dame de la Garde, y el mercado de pescado… la visita continúa hacia las Calanques de Marsella y Cassis.

Gehen Sie in L’Estaque an Bord und entdecken Sie den alten Hafen von Marseille, mit Blick auf das Mucem, die Forts St Jean und St Nicolas, Notre Dame de la Garde und den Fischmarkt… Die Tour geht weiter in Richtung der Calanques von Marseille und Cassis.

Mise à jour le 2023-03-24 par Office de Tourisme de Port de Bouc