Sardinades et Spécialités méditerranéennes Port Renaissance, 25 juin 2023, Port-de-Bouc.

Sur le Quai du Port de Plaisance, au bord de la mer, les Sardinades Port de Boucaines ouvrent tous les étés dans le lieu où elles ont été crée..

2023-06-25 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-28 19:30:00. .

Port Renaissance Port de Plaisance « Renaissance »

Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



On the Marina Quay, by the sea, the Sardinades Port de Boucaines open every summer in the place where they were created.

En el Quai du Port de Plaisance, junto al mar, las Sardinadas Port de Boucaines abren cada verano en el lugar donde fueron creadas.

Am Kai des Jachthafens, direkt am Meer, werden die Sardinades Port de Boucaines jeden Sommer an dem Ort eröffnet, an dem sie entstanden sind.

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de Tourisme de Port de Bouc