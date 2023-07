Les Estivales : concert de Ô c’est nous Port de Bergerac Bergerac, 12 août 2023, Bergerac.

Lors de ces Estivales 2023, le groupe pop folk solaire Ô c’est Nous, nous fait l’honneur de se produire sur la scène du Port à 21h30

Port de Bergerac Quai Salvette

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



As part of Estivales 2023, the solar pop-folk group Ô c’est Nous will do us the honor of performing on the Port stage at 9:30pm

Free admission.

Durante los Estivales 2023, el grupo de pop-folk solar Ô c’est Nous nos hará el honor de actuar en el escenario del Puerto a las 21.30 h

Entrada gratuita.

Während der Estivales 2023 wird uns die Solar-Pop-Folk-Band Ô c’est Nous die Ehre erweisen, um 21:30 Uhr auf der Bühne des Hafens aufzutreten

Kostenlos.

