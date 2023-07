Visite libre : « L’Hermione, bienvenue à bord ! » Port de Bayonne – Zone Blancpignon Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Visite libre : « L'Hermione, bienvenue à bord ! »

16 et 17 septembre

Port de Bayonne – Zone Blancpignon
12 avenue de l'Adour, 64100 Bayonne

2 € adulte. Gratuit -6 ans et les adhérents de l'association. Entre libre. Dernière entrée sur site 17h30.

Depuis le mois de septembre 2021, l'Hermione est en grand carénage dans le port de Bayonne. La frégate y est pour bénéficier de réparations. Il s'agit de la réplique d'un navire de guerre français de la fin du XVIIIe siècle. Profitez d'une visite libre de l'exposition de plus de 250 m2 dédiée à l'aventure Hermione (construction, navigations, vie à bord, aventure associative, formation, etc…) et accédez à bord du navire permettant d'échanger avec les équipes Hermione.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

