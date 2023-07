Visite guidée : « L’Hermione, bienvenue à bord ! » Port de Bayonne – Zone Blancpignon Bayonne Catégories d’Évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : « L’Hermione, bienvenue à bord ! » Port de Bayonne – Zone Blancpignon Bayonne, 16 septembre 2023, Bayonne. Visite guidée : « L’Hermione, bienvenue à bord ! » 16 et 17 septembre Port de Bayonne – Zone Blancpignon 10 € adulte. Gratuit -17 ans. Sur inscription. Dernière entrée sur site à 17h30. Depuis le mois de septembre 2021, L’Hermione est en grand carénage dans le port de Bayonne. La frégate y est pour bénéficier des réparations. Il s’agit de la réplique d’un navire de guerre français de la fin du XVIIIe siècle.

Participez à une visite guidée, avec pour thème l’opération de « Grand Carénage », ou vous pourrez profiter d’une descente en fond de forme de radoub et un accès à bord de la frégate. Port de Bayonne – Zone Blancpignon 12 avenue de l’Adour, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Arènes Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 82 07 07 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©Association Hermione-La Fayette.

