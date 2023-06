Navigation à bord d’un voilier traditionnel Port de Bages Bages, 17 septembre 2023, Bages.

Navigation à bord d’un voilier traditionnel Dimanche 17 septembre, 14h00 Port de Bages Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 4. Durée : 30 min. Embarquement par le ponton de l’école de voile de La Nautique. Équipement de sécurité fourni. Annulation en cas de prévisions météorologiques défavorables.

Profitez d’une balade sur la lagune de l’étang de Bages et découvrez des techniques anciennes de navigation à bord du « Deux-Frères », un voilier de tradition labellisé Bateau d’Intérêt Patrimonial.

https://youtu.be/qsQtqvLFgUo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SJZNf4ChnkY

Port de Bages 11100 Bages Bages 11100 Aude Occitanie 07 55 66 05 19 https://ledeuxfreres.fr [{« type »: « email », « value »: « ledeuxfreres@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 55 66 05 19 »}] [{« data »: {« author »: « Association Amis du 2 fru00e8res », « cache_age »: 86400, « description »: « Le Deux-Fru00e8res en balade sur l’u00e9tang de BagesnSaison 2019 », « type »: « video », « title »: « Balades sur la Lagune 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/qsQtqvLFgUo/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=qsQtqvLFgUo », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC92KkhgjmKoXhFHmZ1ASh4w », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/qsQtqvLFgUo »}, {« data »: {« author »: « FondationBPSud », « cache_age »: 86400, « description »: « Les Amis du Deux-Fru00e8res, association lauru00e9ate de la fondation BPS en 2019 », « type »: « video », « title »: « Les Amis du Deux-Fru00e8res, u00e9vu00e9nement « Voiles sur la Lagune » », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/SJZNf4ChnkY/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=SJZNf4ChnkY », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfGoa1mbtVi718fQHWVx9pw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SJZNf4ChnkY »}] À proximité immédiate de Narbonne, le village de Bages semble émerger de l’étang telle la proue d’un navire. C’est depuis ce promontoire rocheux que l’on profite d’une des plus belles vues sur l’étang de Bages-Sigean.

En contrebas du village, on s’imprègne de l’ambiance de « pêcheurs » avec les jolies barques amarrées et les filets de pêche en train de sécher au soleil. Il faut ensuite grimper jusqu’au cœur du village, mais quelle récompense : une jolie placette avec fontaine et restaurants, des petites ruelles et des vues panoramiques sur la lagune. Places de parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Licence libre