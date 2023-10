Cet évènement est passé Marche d’Allériot 2023 pour octobre rose Port d’Allériot Allériot Catégories d’Évènement: Allériot

Saône-et-Loire Marche d’Allériot 2023 pour octobre rose Port d’Allériot Allériot, 14 octobre 2023, Allériot. Marche d’Allériot 2023 pour octobre rose Samedi 14 octobre, 15h00 Port d’Allériot Venez nombreux participer à la petite marche de 3 km dans le village.

Tarif 3€ avec ruban.

Tous les gains seront reversés à l’association « Toujours Femme ».

Rendez-vous habillés en rose au Port d’Allériot à 15h00.

Les délégués du secteur distribueront des bouteilles d’eau offertes par la CRMSA de Bourgogne. Port d’Allériot Allériot Allériot 71380 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

