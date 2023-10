Influencers Mean Fashion Port conteneur de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Influencers Mean Fashion Port conteneur de Lille Lille, 21 octobre 2023, Lille. Influencers Mean Fashion Samedi 21 octobre, 18h30 Port conteneur de Lille Entrée sur inscription, le prix d’une place grand public est 29,99€ DEFILE DE MODE Influencers Mean Fashion – Edition 2023 ‘DENIM ALL-OVER’ – Le samedi 21 octobre à 18h30 au Port Fluvial de Lille. 18 jeunes designers, étudiants et diplômés d’écoles de mode des Hauts-de-France et de région parisienne, présenteront chacun 3 silhouettes respectant le thème de la soirée : « DENIM ALL-OVER », portées par des étudiants de l’IÉSEG, mannequins d’un soir. Plus de 1 000 spectateurs sont attendus pour ce show. Autour du catwalk, une dizaine d’influenceurs, cumulant plus de 7 millions de followers sur les réseaux sociaux, et qui représentent aujourd’hui les acteurs majeurs de la communication digitale, feront vivre durant toute la soirée cet événement unique à leur audience. Notre objectif est de mettre en lumière les talents de demain à travers une visibilité digitale sans précédent, et dans un lieu totalement atypique. Nous voulons également que les influenceurs deviennent, ce soir-là, des acteurs engagés et à part entière de ce défilé, dédiés aux jeunes créateurs. Port conteneur de Lille 12ème Rue, 59000 Lille Lille 59373 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://imflille.fr/billetterie/ »}] Voiture / Piéton Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

