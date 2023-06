Visite guidée du voilier « Le Loup Rouge » Port Chantereyne Cherbourg-en-Cotentin, 16 septembre 2023, Cherbourg-en-Cotentin.

Visite guidée du voilier « Le Loup Rouge » 16 et 17 septembre Port Chantereyne Départs des visites toutes les 30 min, durée 30 min.

LE LOUP ROUGE est un voilier de 11,28m (37 pieds) et le 7ème Maïca à voute lancé par CMN en 1962. Il témoigne de ce qui se faisait probablement de mieux en matière de voilier de plaisance au tout début des années 60 :

• C’est un Ocean Racer de 37 pieds conçu par les architectes Illingworth & Primrose

pour un double programme de course et de croisière.

John Illingworth, créateur de la course Sydney-Hobarth, a été un des pionniers de la course au large après la seconde guerre mondiale.

• Il a été construit en bois moulé (3 couches d’acajou Grand Bassam) suivant une technique issue de l’aéronautiques et de la construction de dragueurs de mines.

• Sa forme élancée, ses boiseries et son pont en teck marient un design raffiné à des performances exceptionnelles.

• AMERAMI (Association pour la sauvegarde du patrimoine maritime et fluvial) en a fait l’acquisition en 2017

Le loup Rouge a reçu le label «Bateau d’intérêt patrimonial».

• Basé à Cherbourg en Cotentin, Le Loup Rouge fait l’objet de travaux d’entretien permanents pour le maintenir en excellent état. Le Loup Rouge a gardé une bôme et un tangon en bois verni (spruce). Les gréements dormant (haubans) et courant (drisses et écoutes) sont régulièrement remplacés.

• Ocean Racer 37, Le Loup Rouge participe à de nombreuses régates, croisières et manifestations nautiques en Manche. Angleterre sud, Normandie Est et Ouest, Iles Anglo-Normandes et Bretagne sont ses terrains de prédilection.

Port Chantereyne Quai de la Hune, 50100 Cherbourg-en-Cotentin Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg-Octeville Manche Normandie http://www.le-loup-rouge.fr Yacht Classique « Le Loup Rouge » Maïca CMN 1962

N°7/38 fabriqué à Cherbourg, Bateau reconnu d'intérêt patrimonial

N°7/38 fabriqué à Cherbourg, Bateau reconnu d’intérêt patrimonial Sur RDV port Chantereyne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Le Loup Rouge