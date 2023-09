Visite guidée du port du Havre « by night » Port center Le Havre Catégories d’Évènement: Le Havre

Seine-Maritime Visite guidée du port du Havre « by night » Port center Le Havre, 14 octobre 2023, Le Havre. Visite guidée du port du Havre « by night » Samedi 14 octobre, 18h30 Port center 7€/personne Le port du Havre est un écosystème en action permanente. De jour comme de nuit, le ballet des camions, des navires, des conteneurs et de ses forces vives reste constant. Accompagné du coucher du soleil, laissez le port vous dévoiler un visage méconnu. La visite du port by night permettra de découvrir la pluralité architecturale de la ville industrialo-portuaire. Du végétalisme des Jardins suspendus au port de fer et d’acier en passant par la minéralité de la cité, venez découvrir les infrastructures, les activités et les paysages portuaires hétérogènes et complémentaires. Avec Le Havre Port Center.

7€/personne

RDV parking Bd Clémenceau/Chaussée John Kennedy, entre le Port Center et la Capitainerie, Le Havre

Réseau LiA : Bus 13, arrêt MuMa Port center chaussée Kennedy, 76600 Le Havre Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://festivalzigzag.fr/evenements/port-du-havre-by-night/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T18:30:00+02:00 – 2023-10-14T20:00:00+02:00

© Le Havre Port Center

