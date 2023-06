QUEEN A MAN | Ô CAPTAIN MON CAPTAINE Port-Brillet, 17 juin 2023, Port-Brillet.

Port-Brillet,Mayenne

Une équipe masculine de majorettes, menée par sa capitaine bretonne, dédie son show à Freddy Mercury..

2023-06-17

Port-Brillet 53410 Mayenne Pays de la Loire



A men’s majorette team, led by its Breton captain, dedicates its show to Freddy Mercury.

Un equipo de majorettes masculinas, dirigidas por su capitán bretón, dedican su espectáculo a Freddy Mercury.

Ein männliches Majorettenteam, angeführt von seiner bretonischen Kapitänin, widmet seine Show Freddy Mercury.

