Découvrez une porte d'entrée sur le parc naturel régional du Marais poitevin Port Boinot Niort, 15 septembre 2023, Niort.

Découvrez une porte d’entrée sur le parc naturel régional du Marais poitevin 15 – 17 septembre Port Boinot Gratuit. Sur inscription. Entrée libre. Nombre de places limité à 30 personnes. À partir de 12 ans.

À l’occasion du lancement de la nouvelle exposition sur les techniques de fabrication aux usines Boinot, des guides passionnés seront présents pour vous raconter l’histoire du port Boinot !

Souvenirs partagés, participez à une séance de dédicace par Cécile Giradin, auteure du « Journal d’un chercheur ».

Profitez d’une conférence animée Madame Texier, attachée de conservation des musées de Niort, avec tout un programme d’échanges et de partage.

Des photographies, films, ouvrages, textes explicatifs vous montrerons ce savoir-faire niortais aujourd’hui disparu !

Port Boinot 1 rue de la Chamoiserie, 70000 Niort Niort 79000 Le Port Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 24 18 79 http://www.niortmaraispoitevin.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 24 18 79 »}] La zone désaffectée qui abritait autrefois les usines de chamoiserie et de ganterie Boinot est maintenant connue sous le nom de Port Boinot, lieu culturel et touristique niortais. Parking de la mégisserie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

©Archives départementales des Deux-Sèvres. Cote : 40 FI 14227