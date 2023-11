Visites en famille de l’Espace Epona – Secrets de nos patrimoines à Niort Port Boinot – Bâtiment Le Séchoir Niort, 28 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Remontez le temps dans l’Histoire de la Ville à la découverte des indices et des traces du passé. Une enquête à mener dans les différents espaces d’exposition du 1e étage

Visites animées par Julie Forain, Animatrice Patrimoine de l’Office de Tourisme

Dates : tous les jours du Jeudi 28 décembre au vendredi 5 janvier excepté dimanche 31 décembre et lundi 1er janvier

Horaire : 15h00

Durée : 1 h00

Tarif : gratuit

Nombres de personnes : 16 personnes

Public : famille

À partir de 6 ans

Pour mieux vous accueillir, une inscription est obligatoire au 05 49 24 18 79.

2023-12-28 fin : 2024-01-05 . EUR.

Port Boinot – Bâtiment Le Séchoir Rue de la Chamoiserie

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Go back in time through the city’s history to discover clues and traces of the past. An investigation to be carried out in the various exhibition spaces on the 1st floor

Tours led by Julie Forain, Tourist Office Heritage Coordinator

Dates: every day from Thursday, December 28 to Friday, January 5, except Sunday, December 31 and Monday, January 1

Schedule: 3:00 pm

Duration: 1 h00

Price: free of charge

Number of people: 16

Public : family

Ages 6 and up

To welcome you better, registration is compulsory: 05 49 24 18 79

Viaje en el tiempo a través de la historia de la ciudad para descubrir pistas y huellas del pasado. Una investigación que se llevará a cabo en los diferentes espacios de exposición de la 1ª planta

Visitas guiadas por Julie Forain, responsable de Patrimonio de la Oficina de Turismo

Fechas: todos los días del jueves 28 de diciembre al viernes 5 de enero, excepto el domingo 31 de diciembre y el lunes 1 de enero

Horario: 15.00 h

Duración: 1 hora y 00 minutos

Precio: gratuito

Número de personas: 16

Público: familias

A partir de 6 años

Para ayudarnos a darte la bienvenida, inscríbete en el 05 49 24 18 79

Begeben Sie sich in der Stadtgeschichte auf eine Zeitreise und entdecken Sie Hinweise und Spuren der Vergangenheit. Eine Untersuchung, die Sie in den verschiedenen Ausstellungsräumen des 1

Führungen unter der Leitung von Julie Forain, Kulturerbe-Beauftragte des Fremdenverkehrsamtes

Datum: täglich von Donnerstag, dem 28. Dezember, bis Freitag, dem 5. Januar, außer Sonntag, dem 31. Dezember, und Montag, dem 1. Januar

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Dauer: 1 Std

Eintrittspreis: kostenlos

Anzahl der Personen: 16 Personen

Publikum: Familie

Ab 6 Jahren

Um Sie besser empfangen zu können, ist eine Anmeldung unter 05 49 24 18 79 erforderlich

