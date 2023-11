Rencontre – dédicace : Luc Maillard à Niort Port Boinot – Bâtiment Le Séchoir Niort, 9 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Samedi 9 décembre

De 14h00 à 17h00

Luc Maillard, Cuisinier reconnu, ancien chef du restaurant la Tuilerie & amoureux de l’Angélique sera parmi nous pour présenter le livre de recettes : l’Angélique de la terre à l’assiette, 33 recettes originales et la fabuleuse histoire de l’angélique de Niort – Marais poitevin, né de la rencontre de passionnés de la plante et du photographe Darri.

Venez (re) découvrir cette plante, ses vertus et ses saveurs.

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. .

Port Boinot – Bâtiment Le Séchoir Rue de la Chamoiserie

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, December 9th

From 2:00 pm to 5:00 pm

Luc Maillard, renowned chef, former head of the restaurant La Tuilerie & Angelica lover, will be on hand to present the recipe book: Angelica from earth to plate, 33 original recipes and the fabulous story of the Niort angelica ? Marais poitevin, the result of a meeting between plant enthusiasts and photographer Darri.

Come and (re) discover this plant, its virtues and its flavors

Sábado 9 de diciembre

De 14:00 a 17:00

Luc Maillard, chef de renombre, antiguo jefe del restaurante de la Tuilerie y amante de la angélica, estará presente para presentar el recetario: La angélica de la tierra al plato, 33 recetas originales y la fabulosa historia de la angélica de Niort ? Marais poitevin, fruto del encuentro entre los apasionados de la planta y el fotógrafo Darri.

Venga a (re)descubrir esta planta, sus virtudes y sus sabores

Samstag, 9. Dezember

Von 14.00 bis 17.00 Uhr

Luc Maillard, anerkannter Koch, ehemaliger Chefkoch des Restaurants La Tuilerie & Angelika-Liebhaber wird bei uns sein, um das Kochbuch Angelika von der Erde auf den Teller, 33 Originalrezepte und die fabelhafte Geschichte der Angelika von Niort ? Marais poitevin, die aus dem Zusammentreffen von Liebhabern der Pflanze und dem Fotografen Darri entstanden ist.

Entdecken Sie diese Pflanze, ihre Tugenden und ihren Geschmack (wieder)

