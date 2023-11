Rencontre – dédicace : Stéphanie Tézière à Niort Port Boinot – Bâtiment Le Séchoir Niort, 2 décembre 2023, Niort.

Niort,Deux-Sèvres

Samedi 02 décembre

De 14h30 à 17h00

Stéphanie Tézière, Historienne de l’art au sein d’Atemporelle depuis vingt-cinq ans sur des actions d’étude et de mise en valeur du patrimoine, viendra nous présenter l’ouvrage :

Patrimoine mutualiste, une histoire niortaise.

Cette étude inédite est issue d’un inventaire du patrimoine mutualiste niortais confié en 2022 à la scop Atemporelle par la DRAC Nouvelle Aquitaine, agrémentée des photos de Michel Paradinas.

À cette occasion, 2 mini-présentations des mutuelles seront proposées à 14h30 et 15h30 dans l’espace Epona..

Port Boinot – Bâtiment Le Séchoir Rue de la Chamoiserie

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Saturday, December 02

From 2:30 pm to 5:00 pm

Stéphanie Tézière, art historian with Atemporelle for twenty-five years, will present the book :

Patrimoine mutualiste, une histoire niortaise.

This original study is the result of an inventory of Niort?s mutualist heritage entrusted to the scop Atemporelle by the DRAC Nouvelle Aquitaine in 2022, with photos by Michel Paradinas.

To mark the occasion, 2 mini-presentations of the mutuals will be given at 2.30pm and 3.30pm in the Espace Epona.

Sábado 2 de diciembre

De 14.30 a 17.00 horas

Stéphanie Tézière, historiadora del arte que colabora con Atemporelle desde hace veinticinco años en estudios y proyectos de valorización del patrimonio, presentará el libro :

Patrimoine mutualiste, une histoire niortaise.

Este estudio innovador es el resultado de un inventario del patrimonio mutualista de Niort, encargado por la DRAC Nouvelle Aquitaine en 2022 al scop Atemporelle, y cuenta con fotografías de Michel Paradinas.

Con este motivo, se celebrarán dos minipresentaciones de las mutualidades a las 14.30 y 15.30 horas en el Espacio Epona.

Samstag 02. Dezember

Von 14.30 bis 17.00 Uhr

Stéphanie Tézière, Kunsthistorikerin bei Atemporelle, die seit 25 Jahren an der Erforschung und Aufwertung des Kulturerbes beteiligt ist, wird uns das Buch :

Patrimoine mutualiste, une histoire niortaise.

Diese unveröffentlichte Studie ist das Ergebnis einer Bestandsaufnahme des mutualistischen Kulturerbes in Nortais, die 2022 von der DRAC Nouvelle Aquitaine der scop Atemporelle anvertraut wurde, und wird durch Fotos von Michel Paradinas ergänzt.

Zu diesem Anlass werden um 14:30 und 15:30 Uhr im Espace Epona zwei Mini-Vorstellungen der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit angeboten.

