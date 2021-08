Penvénan Penvénan Côtes-d'Armor, Penvénan Port-Blanc, îles et personnages Penvénan Penvénan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Penvénan

Port-Blanc, îles et personnages Penvénan, 30 août 2021, Penvénan. Port-Blanc, îles et personnages 2021-08-30 14:00:00 – 2021-08-30 16:30:00 Parking de la chapelle Boulevard de la mer

Penvénan Côtes d’Armor Penvénan L’Archipel de Port Blanc est un univers à part entière. Reliées entre elles par des cordons de galets, les îles cachent toutes une histoire. De nombreux personnages célèbres y ont séjourné.

Connaissez-vous Charles Lindberg et le drame qui a marqué sa famille ?

Et la légende que l’on raconte sur l’Île St Gildas ?

Découvrir une île le temps d’une marée basse… Ca vous tente ? Laissez-vous guider… Je vous balade hors du temps…

Pratique : 5km ; prévoir des chaussures de sport ou de marche. Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent, un chapeau et des lunettes de soleil. L’Archipel de Port Blanc est un univers à part entière. Reliées entre elles par des cordons de galets, les îles cachent toutes une histoire. De nombreux personnages célèbres y ont séjourné.

Connaissez-vous Charles Lindberg et le drame qui a marqué sa famille ?

Et la légende que l’on raconte sur l’Île St Gildas ?

Découvrir une île le temps d’une marée basse… Ca vous tente ? Laissez-vous guider… Je vous balade hors du temps…

Pratique : 5km ; prévoir des chaussures de sport ou de marche. Selon les conditions météo, prévoir un coupe-vent, un chapeau et des lunettes de soleil. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Penvénan Autres Lieu Penvénan Adresse Parking de la chapelle Boulevard de la mer Ville Penvénan lieuville 48.8361#-3.31268