Port Barbe : A la découverte des animaux La Chapelle-sur-Erdre, 11 juillet 2022

11 juillet 2022 – 25 août 2023 Les familles sont facturées en fonction de leur quotient familial

Viens découvrir les oiseaux, poissons et petites bêtes de Port Barbe dans leur milieu naturel et rencontrer d’autres animaux de la ferme tels que les poneys, chèvres naines, poules, canards et lapins. Durant ce séjour, tu pourras aussi t’initier aux différentes pratiques équestres.

PORT-BARBE La haute Gourniére La Chapelle-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-11T08:30:00+02:00 – 2022-07-11T18:00:00+02:00

2023-08-25T08:30:00+02:00 – 2023-08-25T23:00:00+02:00

