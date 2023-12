Port-Bail-sur-Mer fête la liberté Port-Bail-sur-Mer, 13 juillet 2024 07:00, Port-Bail-sur-Mer.

Port-Bail-sur-Mer,Manche

– 13 au 18 juillet : pièce de théâtre « Liberté j’écris ton nom » par la compagnie Andromède.

– 15 au 18 juillet : exposition historique sur l’Histoire de la commune durant la Seconde Guerre mondiale à partir de documents d’archives de l’association ou de collections privées. Elle abordera la période 1940-1945 ainsi que la reconstruction de la commune jusqu’en 1956. Salle polyvalente.

– 19 juillet : randonnée historique de 6 kms (2h) commentée par des historiens de l’association sur les lieux historiques de la libération à travers les témoignages de civils, militaires ou de résistants.

– 19 juillet : concert du Chœur de l’armée française. Chansons et œuvres majeures de la Libération ou encore des chants hommage comme le « chant des partisans ». Salle omnisport .

– 20 – 21 juillet : fresques monumentales sur les plages réalisées par les artistes « J-Ben » Jehan Benjamin Tarain, Sam Dougados, Pierre Louis Cullier ou Inga Smyczynski. Les œuvres évoqueront la paix et la liberté. Le deuxième jour, les spectateurs pourront participer à la réalisation des œuvres.

– 20 et 21 juillet : survol des plages par un bombardier B17 et pique-nique géant..

Vendredi 2024-07-13 fin : 2024-07-21 . .

Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie



– july 13 to 18: « Liberté j’écris ton nom » play by compagnie Andromède.

– july 15 to 18: historical exhibition on the history of the commune during the Second World War, based on documents from the association?s archives and private collections. The exhibition covers the period 1940-1945, as well as the reconstruction of the commune up to 1956. Salle polyvalente.

– july 19: 6 km historical walk (2 hrs) with commentary by historians from the association on the historical sites of the liberation, through the testimonies of civilians, soldiers and resistance fighters.

– july 19: concert by the Ch?ur de l’armée française. Major songs and works from the Liberation, as well as tribute songs such as the « chant des partisans ». Salle omnisport .

– july 20 ? 21: Monumental frescoes on the beaches by « J-Ben » artists Jehan Benjamin Tarain, Sam Dougados, Pierre Louis Cullier and Inga Smyczynski. The works evoke peace and freedom. On the second day, spectators will be able to help create the works.

– july 20 and 21: a B17 bomber flies over the beaches, followed by a giant picnic.

– del 13 al 18 de julio: obra « Liberté j’écris ton nom » de la compañía Andromède.

– del 15 al 18 de julio: exposición histórica sobre la historia del municipio durante la Segunda Guerra Mundial, basada en documentos de los archivos de la asociación y colecciones privadas. Abarcará el periodo 1940-1945, así como la reconstrucción de la ciudad hasta 1956. Sala polivalente.

– 19 de julio: paseo histórico de 6 km (2 horas) comentado por historiadores de la asociación sobre los lugares históricos de la Liberación a través de los testimonios de civiles, soldados y miembros de la Resistencia.

– 19 de julio: concierto de la Ch?ur de l’armée française. Grandes canciones y obras de la Liberación, así como canciones de homenaje como la « canción de los partisanos ». Sala omnisport .

– 20 ? 21 de julio: Frescos monumentales en las playas de los artistas « J-Ben » Jehan Benjamin Tarain, Sam Dougados, Pierre Louis Cullier e Inga Smyczynski. Las obras evocarán la paz y la libertad. El segundo día, los espectadores podrán ayudar a crear las obras.

– 20 y 21 de julio: un bombardero B17 sobrevolará las playas, seguido de un picnic gigante.

– 13. bis 18. Juli: Theaterstück « Liberté j’écris ton nom » von der Theatergruppe Andromède.

– 15. bis 18. Juli: Historische Ausstellung über die Geschichte der Gemeinde während des Zweiten Weltkriegs anhand von Archivdokumenten des Vereins oder privater Sammlungen. Sie behandelt die Zeit von 1940-1945 sowie den Wiederaufbau der Gemeinde bis 1956. Mehrzweckraum.

– 19. Juli: Historische Wanderung von 6 km (2 Std.), kommentiert von Historikern des Vereins, zu den historischen Orten der Befreiung anhand der Aussagen von Zivilisten, Militärs oder Widerstandskämpfern.

– 19. Juli: Konzert des Ch?ur de l’armée française (Chor der französischen Armee). Chansons und Hauptwerke der Befreiung oder auch Tributgesänge wie das « Chant des partisans ». Sporthalle .

– 20. und 21. Juli: Monumentale Fresken an den Stränden von den Künstlern « J-Ben » Jehan Benjamin Tarain, Sam Dougados, Pierre Louis Cullier oder Inga Smyczynski. Die Werke werden an Frieden und Freiheit erinnern. Am zweiten Tag können die Zuschauer an der Gestaltung der Werke teilnehmen.

– 20. und 21. Juli: Überfliegen der Strände mit einem B17-Bomber und Riesenpicknick.

Mise à jour le 2023-12-06 par CDT Manche