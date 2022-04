Port-Bail sur Mer fête la Liberté

Port-Bail sur Mer fête la Liberté, 3 juillet 2022, . Port-Bail sur Mer fête la Liberté

2022-07-03 12:00:00 – 2022-07-03 00:00:00 PORT-BAIL SUR MER FETE LA LIBERTE

– Cérémonies et inauguration du parc mémoriel Edward S. Hamilton

– Barbecue géant ouvert à tous (restauration sur place)

– Grand concert de l’Orchestre de jazz de la Musique de l’Air

– Grands concert pour le 75ème anniversaire de l’Harmonie de Port-Bail

– Cinéma

