Port-Bail-sur-Mer Port-Bail-sur-Mer Manche, Port-Bail-sur-Mer Port-Bail, son havre Nord et ses prés salés Port-Bail-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Port-Bail-sur-Mer

Port-Bail, son havre Nord et ses prés salés, 25 août 2021-25 août 2021, Port-Bail-sur-Mer. Port-Bail, son havre Nord et ses prés salés 2021-08-25 13:30:00 13:30:00 – 2021-08-25 17:30:00 17:30:00

Port-Bail-sur-Mer Manche Port-Bail-sur-Mer Manche Nous partirons à la découverte du havre nord afin de profiter de panoramas méconnus du bourg, de l’église Notre Dame et du pont aux 13 arches. Nous suivrons le sentier du littoral, découvrirons les mielles et marcherons dans les prés salés et rencontrerons Francis Adam, éleveur de moutons de prés salés. Nous partirons à la découverte du havre nord afin de profiter de panoramas méconnus du bourg, de l’église Notre Dame et du pont aux 13 arches. Nous suivrons le sentier du littoral, découvrirons les mielles et marcherons dans les prés salés et… +33 2 33 04 90 58 https://www.encotentin.fr/live/rendez-vous/billetterie/ Nous partirons à la découverte du havre nord afin de profiter de panoramas méconnus du bourg, de l’église Notre Dame et du pont aux 13 arches. Nous suivrons le sentier du littoral, découvrirons les mielles et marcherons dans les prés salés et… Nous partirons à la découverte du havre nord afin de profiter de panoramas méconnus du bourg, de l’église Notre Dame et du pont aux 13 arches. Nous suivrons le sentier du littoral, découvrirons les mielles et marcherons dans les prés salés et rencontrerons Francis Adam, éleveur de moutons de prés salés.

Détails Catégories d’évènement: Manche, Port-Bail-sur-Mer Autres Lieu Port-Bail-sur-Mer Adresse Ville Port-Bail-sur-Mer