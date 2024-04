Port au prince ou sa douce nuit de Gaëlle Bien-Aimée Villers-Cotterêts, samedi 6 avril 2024.

Dans une chambre de Port-au-Prince, à la lumière d’une bougie, un couple vibre, s’aime, pleure, se souvient et se déchire au rythme d’une ville en proie à la violence. Zily veut quitter la ville, avec Ferah. Ce dernier, qui travaille à l’hôpital de la ville, ne se résout pas à quitter son île. Ont-ils d’autre choix que de se séparer ?

La pièce en partie autobiographique de l’autrice haïtienne Gaëlle Bien-Aimé se déploie dans une dramaturgie intime et forte, dans l’espace clos d’une chambre où s’invitent, par nappes, les bruits d’une ville qui joue sa survie. Port-au-Prince et sa douce nuit est une véritable déclaration d’amour à cette capitale autrefois joyeuse et dévastée par des années de chaos, dont la mise en scène de Lucie Berelowitsch restitue la profondeur, au rythme du souffle des amants.

Création 2024, Le Préau

Coproduction CDN de Normandie-Rouen, Les Francophonies de Limoges des écritures à la scène 2323 23 .

1 Place Aristide Briand

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France cite.languefrancaise@monuments-nationaux.fr

