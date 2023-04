Port-au-Prince et sa douce nuit – Prix RFI Théâtre 14 Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le dimanche 23 avril 2023

de 15h00 à 16h10

.Tout public. A partir de 8 ans. payant Tarifs : de 25€ à 1€ Une mise en espace exceptionnelle de la lauréate du Prix RFI 2022 Gaëlle Bien-Aimé, par Lucie Berelowitsch Gaëlle Bien-Aimé & Lucie Berelowitsch PORT-AU-PRINCE ET SA DOUCE NUIT – PRIX RFI 2022 Dimanche 23 avril à 15h Par la fenêtre d’une chambre où ils partagent leurs nuits et leurs souvenirs, Zily et Ferah regardent Port-au-Prince vibrer. D’une beauté durassienne, cette pièce réussit son pari : que surgisse la beauté au cœur d’une capitale dévastée. C’est une déclaration d’amour, une aspiration à la liberté en dépit de tout, sous la plume d’une grande autrice contemporaine. Mise en espace Lucie Berelowitsch Scénographie et musique live Lundja Medjoub Avec Sonia Bonny et Lawrence Davis Production Le CDN de Normandie Rouen, Les Francophonies – des écritures à la scène Durée 1h10 Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 Paris Contact : 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.theatre14.fr/index.php/festival-re-generation-2023

