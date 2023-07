Le Panier, cœur historique de Marseille Port Antique Marseille, 1 janvier 2023, Marseille.

Marseille,Bouches-du-Rhône

L’emblématique « Panier », le plus vieux quartier de Marseille se visite en remontant les ruelles et les escaliers qui le constituent : entre histoire, anecdotes historiques et art de vivre, découvrez le premier cœur de la ville de ses origines à nos….

Port Antique

Marseille 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The emblematic Panier is Marseille’s oldest quarter. See its ancient history unfold as you climb its steps and narrow streets. Historical facts, anecdotes and a special art of living will help you discover the original heart of Marseille from its…

El emblemático « Panier », el barrio más antiguo de Marsella, se puede visitar recorriendo las estrechas calles y escaleras que lo componen: entre historia, anécdotas históricas y arte de vivir, descubra el primer corazón de la ciudad desde sus orígenes hasta la actualidad

Das emblematische « Panier », das älteste Viertel von Marseille, kann man besichtigen, indem man die Gassen und Treppen, die es bilden, hinaufsteigt: Zwischen Geschichte, historischen Anekdoten und Lebenskunst entdecken Sie das erste Herz der Stadt von seinen Ursprüngen bis heute..

