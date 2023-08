Bateaux d’hier et d’aujourd’hui Port-Anna Séné Catégories d’Évènement: Morbihan

Séné Bateaux d’hier et d’aujourd’hui Port-Anna Séné, 16 septembre 2023, Séné. Bateaux d’hier et d’aujourd’hui Samedi 16 septembre, 10h00 Port-Anna Entrée libre Les associations patrimoniales maritimes de Séné, Les Amis du sinagot, Un sinagot pour Séné, Voile et patrimoine du Golfe du Morbihan et Yole Morbihan vous font découvrir les bateaux de la commune.

Au programme : exposition, rencontre avec les bénévoles, présentation des bateaux à quai, vente de produits dérivés, buvette et petite restauration.

Un événement « Coup de cœur 2023 » de la Région Bretagne Port-Anna Port-Anna 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne 0297620303 http://www.parc-golfe-morbihan.bzh http://www.sene.bzh;https://www.sene.bzh/les-incontournables/les-sites-remarquables/ Niché dans une anse, ce petit port aménagé en 1955 est le dernier port de pêche en activité du Golfe du Morbihan.

Composante majeure de l’histoire et de l’identité sinagote, la pêche demeure une activité économique de poids pour le territoire. La petite dizaine de bateaux qui y stationnent pratiquent une pêche quotidienne et artisanale. Port-Anna accueille aussi les navires en eau profonde, c’est d’ailleurs le passage obligé des bateaux qui sillonnent le Golfe. Le lieu inspire depuis longtemps peintres et photographes, notamment avec sa « maison rose ».

Bien connue des navigateurs, cette maison utilisée à l’origine comme entrepôt ostréicole indique l’entrée du chenal conduisant à Vannes. Transports en communs renforcés (bus et bateaux Petits Passeurs). Parking d’accès pour les voitures puis cheminement piéton. Accès PMR sur le site. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

