PORSPODER – Les Journées Européennes du Patrimoine 2020 Commune de Porspoder Porspoder Catégories d’évènement: Finistère

Porspoder

PORSPODER – Les Journées Européennes du Patrimoine 2020 Commune de Porspoder, 19 septembre 2020 10:00, Porspoder. 19 et 20 septembre 2020 Sur place Gratuit et lsans réservation La commune de Porspoder et ses trésors locaux ! ✓ SAMEDI 19 SEPTEMBRE : ° VISITE GUIDEE « Côté Mer » : Après une visite commentée de l’église de Porspoder, partez sur les chemins de la Garchine en passant par la table d’orientation, le port de Mazou et les célèbres fours à goémons.

=> Rendez-vous : 10h devant l’église Saint-Budoc / Durée : 2h / Matériel : chaussures de marche ° CONCERT du groupe « Sonerien An Tevenn » avec ses musiciens devant l’église Saint-Budoc.

=> Rendez-vous : 10h / Durée : 30 minutes ° ATELIER DE POESIE avec Anne Jullien, poète et écrivaine au Dolmen & Menhir de Kérivoret.

=> Rendez-vous : 14h / Matériel : crayon, stylo et carnet ° BALADE autour des mégalithes, du port de Melon en passant par les carrières de granite avec CAP à l’Ouest.

=> Rendez-vous : 14h sur le Parking du Chenal / Matériel : chaussures de marche ° DECOUVERTE de l’Histoire ancienne à l’Histoire contemporaine de la Chapelle Saint-Ourzal.

=> Rendez-vous : de 14h30 à 17h par Les Amis de Calès ✓ DIMANCHE 20 SEPTEBMRE : ° VISITE GUIDEE « CÔTE TERRE » : Partez à la découverte des maisons de maîtres de barque et es anciennes maisons de Porspoder. Comment étaient construites ces maisons ? D’où venaient les pierres qui servaient à bâtir ces modestes demeures ?

=> Rendez-vous : 15h sur le parking du Chenal à Melon / Durée : 2h / Matériel : chaussures de marche. ° ATELIER DE POESIE avec Anne Jullien, poète et écrivaine au Dolmen & Menhir de Kérivoret –

=> Rendez-vous : 14h / Matériel : crayon, stylo et carnet ° DECOUVERTE de l’Histoire ancienne à l’Histoire contemporaine de 14h30 à 17h par lLes Amis de Calès Commune de Porspoder Porspoder 29840 Porspoder Finistère samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 17h30

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 17h30

Détails Heure : 10:00 - 17:30 Catégories d’évènement: Finistère, Porspoder Autres Lieu Commune de Porspoder Adresse Porspoder Ville Porspoder lieuville Commune de Porspoder Porspoder Departement Finistère

Commune de Porspoder Porspoder Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/porspoder/

PORSPODER – Les Journées Européennes du Patrimoine 2020 Commune de Porspoder 2020-09-19 was last modified: by PORSPODER – Les Journées Européennes du Patrimoine 2020 Commune de Porspoder Commune de Porspoder 19 septembre 2020 10:00 Commune de Porspoder Porspoder Porspoder

Porspoder Finistère