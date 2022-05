Porridge Radio – Rock School Barbey Rock School Barbey, 1 décembre 2022, Bordeaux.

Porridge Radio – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le jeudi 1 décembre à 20:30

**Porridge Radio** est l’une des nouvelles voix les plus vivantes de la musique alternative. En moins d’un an, il est passé du statut de chouchou de l’**underground DIY** à celui de groupe le plus excitant du Royaume-Uni. Leur esprit acéré, leur intensité lacrymale et leur puissant mélange d’**art-rock**, d’**indie-pop** et de **post-punk** ne ressemblent à rien de comparable et ont permis à leur album **_Every Bad_**, sorti en 2020, de figurer sur la liste des nominés pour le très convoité **Mercury Music Prize**. Pour la leader Dana Margolin, le batteur Sam Yardley, le claviériste Georgie Stott et la bassiste Maddie Ryall, la reconnaissance mondiale a été longue à venir, après des années d’autoproduction et de gestion de leurs propres tournées. Au cours de ces huit années, Dana a acquis la réputation d’être l’un des leaders de groupe les plus magnétiques du moment, capable de _”vous dévaster dans un ouragan émotionnel, puis de vous aveugler dans un moment d’humour doux-amer”_ (NME). Mais si **_Every Bad_** a établi l’honnêteté à fleur de peau de Dana, le troisième album de **Porridge Radio** l’élève à des sommets anthemiques. **_Waterslide_**, **_Diving Board_**, **_Ladder To The Sky_** est le son d’une personne d’une vingtaine d’années qui fait face à la déception de l’amour et de la vie, et qui cherche comment exister dans le monde, sans prétendre à aucune réponse. C’est aussi extrêmement accrocheur. Avec **_Waterslide, Diving Board, Ladder To The Sky_**, **Porridge Radio** a distillé sa myriade d’influences comme s’il s’agissait de son propre cadran : onirique mais intense, doux mais tranchant, large et pourtant totalement intime. Les gens disent à Dana que **_Every Bad_** leur a permis de surmonter leur diagnostic de cancer, leur rupture, leur isolement. Mais avec leur nouvel album, le groupe fait un pas en avant et s’élance vers un inconnu brillant et excitant.

15€ (Prévente) / 18€ (Sur place)

Porridge Radio sera en concert à la Rock School Barbey le 1er décembre 2022 !

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-01T20:30:00 2022-12-01T23:30:00