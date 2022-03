Porquerolle’s race Hyères Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Porquerolle's race Z.A. du port Porquerolles Hyères

2022-05-25 – 2022-05-29

2022-05-25 – 2022-05-29 Z.A. du port Porquerolles

Hyères

Hyères Var La Porquerolle’s race est une des régates créée et organisée par le Yacht Club de Porquerolles. Inscrite au calendrier du Championnat de méditerranée de l’UNCL, cette épreuve est ouverte aux monocoques jaugés IRC, à l’exception des sportboats. yachtclub-porquerolles@wanadoo.fr +33 4 94 58 34 49 http://www.yachtclubporquerolles.fr/ Z.A. du port Porquerolles Hyères

