Pornichet

Espace et Vie fête Pâques Résidence Espace et Vie, 12 avril 2023 14:30, Pornichet. Espace et Vie fête Pâques Mercredi 12 avril, 14h30 1 La résidence seniors Espace et Vie de Pornichet fête Pâques.

Au programme : distribution de chocolats, chasse aux œufs de Pâques, activités ludiques pour les enfants…

Goûter offert

