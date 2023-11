Christian Olivier ( Têtes Raides) Le ça est le ça QUAI DES ARTS, 11 novembre 2023, PORNICHET.

Christian Olivier ( Têtes Raides) Le ça est le ça QUAI DES ARTS. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 25.9 à 25.9 euros.

Membre fondateur et chanteur leader des Têtes Raides, artiste multiforme, Christian Olivier présentera son dernier album solo « le ça et le ça ». Cet amoureux des mots et de la poésie signe un concept album autour des textes des poètes russes de la révolution d’octobre (Maïakovski, Akhmatova, Tsvetaïeva, Bounine, Volochine,…), traduits avec le concours d’André Markowicz, traducteur des romans de Dostoïevski.Un univers musical singulier où l’on oublie l’histoire pour se concentrer sur les mots et le son, sur l’émotion et l’exaltation d’une révolution.1ère partie : Yvan Marc Il fait de la chanson comme un véritable artisan et continue en parallèle à enseigner à des jeunes en lycée agricole : Yvan Marc est un chanteur à part. 6 albums, 15 ans de scène, pas loin de mille concerts, Yvan Marc nous fera découvrir son dixième album « Pas tout seul », réalisé avec onze artistes de la scène française, tels que les Ogres de Barbak, Ours, Jil Caplan ou encore Frédéric Bobin. Accès PMR Parking à proximité (place de la Paix) Christian Olivier

Votre billet est ici

QUAI DES ARTS PORNICHET 2 AV. CAMILLE FLAMMARION Loire-Atlantique

25.9

EUR25.9.

Votre billet est ici